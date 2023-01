Nacho Fernández: “Ha sido un partido muy completo, el equipo ha estado muy compacto y dejamos la portería en cero”

Nacho Fernández, futbolista del Real Madrid, se mostró positivo tras la reciente victoria frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés.

“Hemos estado muy bien tanto defensivamente como en ataque. Ha sido un partido muy completo, el equipo ha estado muy compacto y dejamos la portería en cero, que es muy importante y nos da confianza de cara al derbi”, expresó el defensor merengue.

Agregó: “Estoy feliz por jugar y seguir sumando. Aprovecho todo lo que tengo. Estoy demostrando que cada vez que juego, lo hago bien y que estoy preparado para cualquier momento”.

Por otro lado, habló acerca de su permanencia en el once titular estos partidos: “Estamos a disposición del entrenador. Tiró de mí contra Villarreal cuando el equipo lo necesitaba. Ahora me ha dado la continuidad de jugar de inicio contra un equipo como el Athletic. Estoy con muchas ganas y, cuando me lo pida el entrenador, estaré a su disposición para dar lo mejor de mí”.

Finalmente, dio unas grandes palabras acerca de Karim Benzema: “Lo de Karim es increíble, es espectacular. Nos ayuda mucho arriba con sus goles; el año pasado también lo demostró. Es bueno para nosotros que esté enchufado”.