Nadal: “No sé cómo he ganado, fue un milagro”

Gran candidato al título. Rafael Nadal, tenista español, habló tras su clasificación a las semifinales del Abierto de Australia al vencer al canadiense Denis Shapovalov. Rafa se impuso por 6-3, 6-4,4-6, 3-6 y 6-3, metiéndose entre los 4 mejores del torneo. Ante esto, Nadal expresó sus sensaciones luego de clasificar.

Nadal manifestó lo siguiente tras su retiro: “No sé cómo he ganado, ha sido un milagro. He tenido suerte al principio del quinto set. Shapovalov tiene mucho talento, saca muy bien, en especial con el segundo saque”.

En ese sentido, añadió lo siguiente: “Me empecé a sentir cansado y encontrarme mal al final del segundo set. Es increíble estar en semifinales y es un regalo de la vida porque hace dos meses no sabía si iba a volver a jugar. No me sentía bien del estómago durante el partido y me tomaron la tensión, las constantes vitales y todo estaba bien en mi cuerpo”.

Además, Rafa se pronunció con respecto a las acusaciones de Shapovalov: “Entenderá que necesito cambiarme. Hay una nueva regla, que es el ‘toilet break’. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo. No hay ventajas para los grandes jugadores en la pista”.

Nadal siguió aclarando dicho tema: “No es verdad porque ahora existe el reloj. Supongo que le cuesta aceptar la derrota y tiene una frustración. Es joven y todos cometemos errores. Entenderá con el tiempo que se ha equivocado con esto. No voy a entrar en ninguna polémica con él. Las reglas en pista son iguales para todos.”.