NBA anuncia torneo de temporada que se jugará en Las Vegas

La NBA anunció oficialmente los detalles del In Season Tournament, un nuevo evento que tendrá su competencia inaugural durante la temporada 2023-24, el sábado durante una interesante ceremonia que incluyó la actuación de Jabbawockeez. Después de mucha discusión y planificación, el Torneo de temporada finalmente es real. Lo que no es, sin embargo, es intuitivo. Aquí está todo lo que necesita saber sobre el último evento de la liga.

Los equipos jugarán cuatro partidos de grupo en noviembre para decidir quién pasa a los cuartos de final.

Luego, el formato replicará la enormemente popular Final Four de la NCAA (basket universitario), las semifinales y la final se jugarán en el mismo lugar en diciembre.

El comisionado de la NBA dijo que el nuevo torneo se basaba en las competiciones de copa de clubes de fútbol europeos, como el Eurobasket.

Confirmó los detalles del torneo el sábado en Las Vegas, donde la Liga de Verano fuera de temporada comenzó el viernes con el NBA Summerslam League.

El nuevo torneo de temporada es parte del nuevo contrato colectivo de trabajo de la NBA con la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, que entró en vigencia el 1 de julio y se extenderá hasta fines de 2029-30.

Se seleccionaron al azar seis grupos de cinco equipos cada uno, divididos entre la Conferencia Este y la Conferencia Oeste, según los registros de la temporada pasada.

The full group breakdown of the new NBA in-season tournament 🍿 pic.twitter.com/ts78pfMJAQ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 9, 2023