NBA: El partido de ayer que se anotó más de 150 puntos

El partido de pretemporada de la NBA entre Indiana Pacers y Atlanta Hawks terminó con un marcador de 157-152. Esto marca sólo el séptimo caso en la historia de la asociación en el que ambos equipos anotaron más de 150 puntos sin entrar en tiempo extra. La última vez que esto sucedió fue en 2019, cuando los Houston Rockets derrotaron a los Washington Wizards por 159-158.

El máximo anotador de los Hawks en el partido de hoy fue Trae Young con 38 puntos, 1 rebote y 8 asistencias, mientras que por los Pacers, Tyrese Haliburton anotó 37 puntos, 5 rebotes y 16 asistencias. Con esta victoria, Indiana se convirtió en uno de los primeros cuartofinalistas del torneo de pretemporada.

Con 309 puntos totales, quedó en igualdad en el puesto 16 en el partido con mayor puntuación en la historia de la temporada regular de la NBA.

Un juego con tanta puntuación generó numerosos récords de franquicia para los Pacers, y Haliburton consiguió uno él mismo. Fue una noche para los libros de récords y una que no estará en el olvido pronto.

Tonight’s 157-152 win by the @Pacers is just the 7th game in our database in which both teams scored 150+ without going to overtime.#Pacers | #BoomBaby https://t.co/lxMmqdO2oD pic.twitter.com/mWwnuDN5fI

— Basketball Reference (@bball_ref) November 22, 2023