Néstor Lorenzo: “Estamos enfocados en lograr el objetivo acá”

El DT de Melgar, Néstor Lorenzo, habló sobre el trabajo que le queda con los arequipeños tras ser anunciado en la Selección de Colombia

FBC Melgar venció de visita a Sport Boys por 1 a 0 y se encuentra más cerca que nunca de alcanzar el Torneo Apertura, un hecho que en gran parte se debería a su estratega Néstor Lorenzo.

El director técnico argentino pronto se unirá a Colombia como su nuevo seleccionador y en la conferencia de prensa tras partido comentó lo que pasa por su cabeza en estos momentos:

“Falta lo más difícil. Me enfoco en el día a día. Sin duda de que la planificación que requiere una selección hace que esté pensando en muchas cosas. Me pasan muchas cosas en la cabeza. De pronto las escribo, me junto con mi cuerpo técnico, pero enfocados en lograr el objetivo acá. Hace un año y medio que estamos trabajando para esto. La idea es eso, día a día y tratar de no desenfocarse de lo que viene primero”, declaró.

Y es que el trabajo de Lorenzo es para destacarlo, pues desde que llegó a finales de 2020 consiguió el quinto lugar el año pasado; además de la histórica clasificación en la Copa Sudamericana 2022, quedando líder en su grupo por encima de Racing de Avellaneda.

Con respecto al trabajo en menores, el aún director técnico del cuadro ‘dominó’ le dejó un recado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF):

“En Melgar se trabaja y muy bien. El ‘profe’ Valencia ha hecho un trabajo excelente, pero no alcanza. De parte de la FPF, se demoró demasiado para iniciar los campeonatos de reserva y juveniles. Estuvieron dos años sin competir. Los que tienen suerte de entrenar con el primer equipo y estar en el ritmo que le impone el ritmo profesional, de pronto han crecido mucho, pero sin competencia. Eso es fundamental para la formación”, señaló.

Por último, el argentino aclaró como sucedió el acuerdo entre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Melgar para que continúe en Arequipa hasta que acabe el apertura y dispute los encuentros de copa contra Deportivo Cali:

“El manejo se hizo de común acuerdo con Melgar y la Federación Colombiana en el sentido de que aquí me pidieron que por favor termine el campeonato. Tengo un grupo de jugadores que son fantásticos, que están alineados y donde las cosas fluyen”, culminó.