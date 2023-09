Newcastle y Milan igualan sin goles en el inicio de la Champions

Newcastle salió de San Siro con lo que podría resultar ser un punto vital después de mantener al dominante AC Milan en un empate sin goles en su primer partido de Champions en más de 20 años.

Después de clasificarse para la fase de grupos por primera vez desde la temporada 2002/03, el equipo de Eddie Howe se ubicó en el Grupo F, junto a las luminarias europeas Paris Saint Germain y Borussia Dortmund, así como el semifinalista de la edición anterior pasado Milán.

Un empate tan desalentador significa que cualquier punto conseguido fuera de St James’ Park es digno de valorar, incluso si se produce como resultado de una defensa valiente y el despilfarro de la oposición.

Ese fue el caso contra el Milan, que terminó el partido con un total de goles esperados pero sin goles reales, con Rafael Leao, Tommaso Pobega y Olivier Giroud todos culpables de desperdiciar oportunidades demasiado clarísimas.

Quizás abrumado en una noche tan importante para el club, Newcastle fue el segundo mejor en todo momento y solo registró su primer disparo a portería en el tiempo de descuento de la segunda mitad. Seguramente le espera una actuación más contundente cuando el PSG visite Tyneside el próximo mes.

Newcastle’s last two away games in the Champions League:

◎ 2-2 vs Inter (March 2003)

◉ 0-0 vs Milan (September 2023)#ACMNEW #UCL pic.twitter.com/0iD73WUkce

— OuiSports (@OuiSports) September 19, 2023