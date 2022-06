Neymar a Rodrygo: “Me voy de la selección y la 10 es tuyo”

A sólo cinco meses del inicio del Mundial de Qatar, Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, dio a conocer una charla con Neymar.

“Ney me dijo: ‘Me voy de la selección, el número 10 es tuyo’. Ni siquiera sabía qué decirle. Me daba vergüenza, me reía y no podía expresarme correctamente. Tartamudeé de la emoción. Entonces le dije que tendría que jugar con la selección un poco más, que no es mi intención heredar el 10 ahora. ¿Cómo reaccionó? Sencillo, se echó a reír”.