¡Perú se corona campeón mundial escolar de ajedrez!

En nueve rondas. Perú fue uno de los países que logró sumar más triunfos en cada una de las 12 categorías seleccionadas para la competencia.

Perú fue uno de los países que logró sumar más triunfos en el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez 2022, que se realizó por primera vez en Panamá, de forma presencial, del 10 al 19 de junio.

El equipo peruano se coronó campeón mundial, tras superar a cerca de 600 ajedrecistas de 36 países. Entre los que destacan potencias como India, Mongolia, Estados Unidos, China, Cuba, Canadá y Kazajistán.

El evento consagró a nuevas figuras en el denominado deporte ciencia, en los cuales destacan los ajedrecistas Henry Vásquez Vargas (Sub 17), Azumi Bravo Mallco (Sub 15) y Adamaris Machaca Mina (Sub 9), quienes obtuvieron medallas de oro.

Henry Vásquez y Azumi Bravo, estudiantes del Colegio Saco Oliveros, formaron parte de la delegación que obtuvo el año pasado el subcampeonato mundial por equipos en Dubái.

Al respecto, Vásquez, de 16 años, dijo sentirse orgulloso de este triunfo que le motiva a seguir adelante y mejorar su juego para nuevas competencias.

“Me siento muy feliz por el triunfo. Agradezco a mi colegio por el apoyo y la oportunidad de potenciar mis habilidades en el ajedrez y poder darle a mi país este campeonato”, agregó.