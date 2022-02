Neymar dio sus candidatos para ganar el Mundial

Neymar, jugador de la Selección Brasileña, dio sus candidatos para ganar el mundial de Qatar 2022 y los problemas de la Verde amárela en la actualidad

Quiere ser campeón. Neymar, jugador de la Selección Brasileña, dio sus candidatos para ganar el mundial de Qatar 2022 y los problemas de la Verde amárela en la actualidad. El futbolista del PSG seleccionó a Francia, Alemania y también a la selección argentina como candidatos principales a ganar la Copa del Mundo.

El astro brasileño dijo lo siguiente: “El problema es que hoy en día la selección brasileña se distanció mucho del hincha brasileño. No sé el motivo, cuándo comenzó o por qué pasó, pero se puede ver con nuestros partidos, que son poco comentados. Poca gente sabe cuándo vamos a jugar”.

Además, manifestó las exigencias de su equipo: “Es muy triste estar viviendo esa sensación de que cuando la selección brasileña juega no es importante. Cuando yo era hincha, cuando era chico, el partido de la selección era todo un evento”.

VAN POR EL MUNDIAL:

En ese sentido agregó que: “Te tenías que preparar, encontrarte con tu familia entera, te ponías la camiseta de Brasil, se colocaban las banderas brasileñas en la ventana. Era el asado, la torta, todos en casa. Era un evento. Y hoy en día ya no tiene más esa importancia. No sé por qué. No sé cómo llegamos a ese estado”.

Por último, quiere recuperar el apoyo del hincha de Brasil: “esperanza de que todo eso cambie, que el hincha brasileño vuelva a apoyar a la selección brasileña, para estar juntos y buscando la Copa del Mundo, que es lo que todo el mundo quiere”.