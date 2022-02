Benavides: “Emanuel Herrera nos contó que venía jugando con dolor”

Carlos Benavides, presidente del Club Celaya y ex dirigente de Sporting Cristal, habló del ex jugador celeste: Emanuel Herrera

Se levantaron. Carlos Benavides, presidente del Club Celaya y ex dirigente de Sporting Cristal, habló del ex jugador celeste: Emmanuel Herrera. El “Chino” aclaró la situación del delantero argentino. Quien llegó hace un mes fue inscrito como jugador de Celaya pero no juega por dolencias pasadas.

El presidente de Celaya habló del presente de su equipo: “Luego de una larga conversación, Emanuel nos manifestó que venía jugando con dolor y no había terminado de hacer una recuperación completa porque sus equipos lo necesitaban en el campo y decidimos hacer una recuperación conjunta para que Emanuel pueda llegar al 100% para el torneo que viene”.

Además, manifestó que no descartan al goleador: “No descartamos que ‘Ema’ pueda jugar algún partido de este torneo, pero queremos que esté recuperado física y psicológicamente, para actuar sin dolores y así será un jugador importantísimo para nosotros”.

QUIERE QUE SE CONVIERTA EN SU GOLEADOR:

El ex Cristal expresó que quiere recuperar al jugador: “Como club y con el jugador hemos decidido tomar el camino más largo con el fin de tenerlo al 100%, así evitar forzar todas las semanas recuperaciones y lesiones que pueda perjudicar a Emanuel en el largo plazo”.