Reynoso: “El equipo que se potenció gracias a la reflexión”

Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul de México, habló de la victoria por goleada de su equipo ante el Toluca por la Liga MX

Se levantaron. Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul de México, habló de la victoria por goleada de su equipo ante el Toluca por la Liga MX. El cuadro del Cabezón se ubica en la tercera casilla del torneo con 13 puntos. El ex estratega de Universitario de Deportes quiere ganar su segundo título con la Máquina Cementera.

El DT habló del presente de su equipo: “Lo que más valoro es que ganamos porque fuimos un equipo que se potenció gracias a la reflexión y a la autocrítica; ahora todo está en no perder el piso”.

Además, manifestó que está enfocado en el equipo: “Hay que mantener una alta competencia interna y lo más importante aprender de los errores. A nosotros nos pegó mucho la derrota ante Necaxa, pero supimos dar la vuelta y hacer autocrítica para mejorar”.

UN TRIUNFO QUE SIRVE PARA PELEAR ARRIBA:

El ex Melgar se mostró contento con la actuación del equipo: “Me llevo satisfacción plena y no sólo me quedo con el segundo tiempo, tuvimos un primer lapso con mucha presencia que permitió trabajar el partido para luego ser más contundentes en la segunda mitad”.

Por último, resaltó el nivel de Giménez: “Lo de Santiago Giménez me gusta, él busca su mejor versión y en ese proceso va ganando confianza con goles y seguramente lo veremos mejor cada día. Hoy nos dio tranquilidad con esos dos tantos en el segundo tiempo”.