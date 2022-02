Neymar quisiera irse a jugar a la MLS por la extensas vacaciones

El brasileño no se plantea regresar a la liga de su país tras finalizar su vínculo con el Paris Saint-Germain en 2025.

El futbolista brasileño Neymar expresó su deseo de ir a jugar en la Major League Soccer(MLS) de los Estados Unidos por lo menos un temporada, por las extensas vacaciones.

“No lo se. Tengo algunas dudas sobre eso. No se si volveré a jugar otra vez en Brasil… Me gustaría jugar en los Estados Unidos, realmente. Me gustaría jugar allí por al menos una temporada”.

Expresó el 10 del PSG al podcast “Fenómenos”.

En esa línea, Neymar adujo que la temporada en la MLS es más corta que en Europa, lo que le permitiría contar con más días de vacaciones y prolongar su carrera. “El campeonato es corto, tienes tres meses de vacaciones. Podría jugar muchos años ahí”, confesó.

Sin embargo, si un equipo de MLS clasifica a los Playoffs su temporada puede llegar a durar 10 meses.

Las números del brasileño.

En esta campaña, los números de Neymar no han sorprendido a nadie. En la Liga 1, ha jugado sólo once partidos y marcado cuatro goles y asistido en tres ocasiones. En la Liga de Campeones de la UEFA, ha jugado sólo cinco partidos y no ha anotado gol.

Finalmente, no es la primera vez que el atacante de 30 años es vinculado a la MLS. Dos años atrás, David Beckham habló en concreto de su gusto por Neymar y de su intención de ficharlo para el Inter Miami CF.