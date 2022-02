Nicolás Ortiz: “Nos faltó cometer menos errores ante Cristal”

Nicolás Ortiz, jugador del UTC, habló tras perder por 3-2 ante Sporting Cristal por la 4ta fecha de la Liga 1 Betsson

Nicolás Ortiz, jugador del UTC, habló tras perder por 3-2 ante Sporting Cristal por la 4ta fecha de la Liga 1 Betsson. El defensor central del cuadro cajamarquino, señaló que cometieron muchos errores y por eso perdieron ante los ‘celestes’.

Ortiz aseguró que es un rival complicado t no puede haber estos fallos defensivos: “Nos faltó cometer menos errores. El juego de Cristal es intenso, tiene mucha posesión y sentí que llegábamos tarde a todos. Estos clubes grandes cuando tienen una no te perdonan. Nos metieron el tercer gol y fue un golpe, pero fuimos a buscar el empate y la victoria. No se pudo”, señaló en GOLPERU.

El zaguero central del UTC señaló que siempre le gusta ir al ataque: “Lo busqué. Me gusta hacerme sentir en ofensiva. Pude anotar, pero no se pudo conseguir la victoria”, mencionó.

Finalizó su entrevista hablando sobre el próximo partido ante el FCB Melgar: “Este equipo siempre tiene la actitud, pero nos falta mejorar en otros aspectos. Hay que pensar en Melgar”, culminó.

Este domingo 6 de marzo, Sporting Cristal enfrentará a Alianza Lima por la 5ta jornada de la Liga 1 Betsson. Por su parte, el viernes 4 de marzo, UTC se medirá ante el FCB Melgar en el estadio Héroes San Ramón de Cajamarca.