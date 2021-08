Niegan entrada a Paolo Maldonado

En su cumpleaños, afirman que su contrato venció. Ex-jugador acudió al apoyo policial.

Siguen haciendo las cosas mal. El último jueves, Paolo Maldonado entrenador de la Sub-17, llegó a Lurín para realizar su trabajo. Sin embargo, la seguridad del club le negó el ingreso, ante esto, el ex-jugador acudió a los agentes policiales para que lo ayuden en su caso.

Desde la administración informan que el contrato por locación de servicios de Maldonado venció en junio, y ya se le había anticipado. Ante esto, el ex-jugador manifestó que esta administración no tiene facultades para hacer esto debido a la nueva Ley. “De esta gente que maneja el club no puede esperar menos, así que uno lo tiene que tomar de donde viene. Yo sé que no es gente de la U”, dijo.

Coincidentemente, este incidente ocurre luego de que Maldonado participó el fin de semana en una reunión con ex-jugadores, quienes no tienen una buena relación con la constructora.