Mbappé se quiere ir del PSG

Siente celos de Lio Messi y prefiere jugar por Real Madrid.

No acepta nada. Las cosas andan calientes en PSG, pue según los distintos medios franceses, Kylian Mbappé sigue con la idea de marcharse al Real Madrid en el presente mercado de pases, esto pagando la cláusula, o en un año, de forma gratuita, al acabarse su contrato.

“Kylian Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. O es el Real Madrid este verano (europeo), o un comienzo libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi“, dicen los medios.

Cabe resaltar que este rumor, trató de ser tratado por intermedio de Al-Khelaïfi. “Mbappé no tiene razones para irse; quería un equipo fuerte y aquí lo tiene. Leo me dijo que venía para jugar con Kylian“, señaló algo que no ha causado efecto.

Mientras tanto, la prensa española evoca una posible marcha al Real Madrid del astro galo, que no ha renovado su contrato. Semanas decisivas.