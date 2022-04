Niño que fue agredido por Ronaldo rechazó su invitación al Old Trafford

El joven hincha del Liverpool recibió un manotazo del atacante del Manchester United después de la derrota de los Devils en la Premier League.

Uno de los hechos que se llevó las miradas y las críticas en el triunfo del Everton sobre el Manchester United fue la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo al momento de abandonar la cancha con un niño aficionado.

El luso no supo manejar la frustración de la derrota y terminó golpeando a un niño que estaba grabando la salida de los jugadores.

Este fanático del Everton, un niño autista de 14 años llamado Jake Harding, grababa a los futbolistas con su celular mientras se retiraban a los vestuarios. Cuando cruzó por su lugar Cristiano Ronaldo, el portugués le quitó el dispositivo y lo estrelló contra el suelo.

Sarah Kelly, madre del niño, contó a la prensa británica que Jake “entró en shock” por lo sucedido. Horas después del episodio, Cristiano Ronaldo se disculpó a través de una publicación en Instagram y realizó una invitación al menor.

Sin embargo, la madre de Jake Harding declinó de aceptar la propuesta del delantero luso.

“¿Sólo porque es Cristiano Ronaldo? ¿Por qué haríamos eso? Actuó como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo”, señaló.

además, manifestó que, si hubiera sinceridad en las palabras de Cristiano Ronaldo, se habría disculpado en el momento de los hechos.

“¿Por qué debería viajar a Old Trafford? ¿Por qué un Blue querría visitar a un Red? Si fuera sincero, creo que debería haberse dado la vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: ‘Lo siento’”, indicó.