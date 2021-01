“No aprenden la lección”

Juan Jayo criticó que el Fondo Blanquiazul contrate jugadores sin entrenador.

Juan José Jayo Legario es voz autorizada para hablar del acontecer en Alianza Lima, sus mas de 500 partidos y 4 títulos lo respaldan y ayer en Radio Ovación criticó duramente al Fondo Blanquiazul por fichar jugadores sin antes un técnico, pues le recuerda al inicio del año pasado cuando se trajeron futbolistas que no había pedido Bengoechea. “Por cómo se están dando las cosas actualmente, vemos que en Alianza no se aprendió la lección y definitivamente nos va a costar por la propia incertidumbre que hoy vive el club. Y es que me cuesta creer que se esté contratando jugadores sin saber quién va a ser el técnico. Qué pasaría si estos futbolistas no son del agrado del entrenador que llegue. Hasta ahora no veo una buena planificación”, declaró.

El ‘Pulpo’ también cree que se debe tener gente de experiencia y personalidad para afrontar la Liga 2. “Se tiene que formar una columna vertebral que inspire confianza y, con el respeto de los chicos que han llegado, hasta ahora yo no nadie que tenga esa personalidad para sacar adelante a este grupo”, añadió.

Sin embargo, no todo es malo para el ex capitán, pues las alternativas a que se vocean. “Conozco a la mayoría y tengo comunicación con algunos. Son grandes profesionales, pero quien llegue se tiene que adaptarse a la situación que se va a encontrar. Ojalá puedan tomar buenas decisiones porque no se pueden tomar cosas a la ligera”, culminó.