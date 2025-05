¡NO CAMBIA DE DESICIÓN!

CONMEBOL rechazó apelación de Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique destacó la confianza del plantel.

La Conmebol rechazó la apelación presentada por Alianza Lima respecto a la sanción impuesta al mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini, quien fue suspendido por cuatro meses de competiciones internacionales tras un incidente durante el partido contra Boca Juniors en la Copa Libertadores 2025. La sanción se basa en la infracción al artículo 15.1 del Código Disciplinario de la Conmebol, que penaliza actos discriminatorios.

Ceppelini fue acusado de dirigirse a un hincha de Boca con el término «boliviano» en tono despectivo, lo que fue consignado en el informe arbitral. Alianza Lima, que considera que la sanción no se ajusta a la realidad de los hechos, evalúa ahora llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de una medida cautelar que permita al jugador participar en la Copa Libertadores.

Lee también:

El defensa de Alianza Lima, Guillermo Enrique, consideró que ante Alianza Universidad hizo un mejor partido y destacó el apoyo que ha recibido de sus compañeros y el comando técnico.

«Yo me siento feliz porque el equipo me está brindando mucho apoyo, los ‘profes’ también me tiran para adelante, me dan apoyo. Jugué un poco más suelto, más tranquilo, pude hacer un buen partido. Hay que aprender de los errores y mejorar entrenando», dijo en conferencia.