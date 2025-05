¡SENTIMIENTOS EN ALIANZA!

Todos quieren a Bassco, Matías Succar lamentó la anulación de su tanto.

Su primer partido como titular en Alianza Lima no pudo salir mejor para Bassco Soyer. No solo recibió la oportunidad que estuvo esperando hace mucho tiempo, sino que anotó uno de los goles con el que vencieron 2-0 a Alianza Universidad y se pusieron a dos puntos del líder del Torneo Apertura. Por si fuera poco, su actuación dejó elogios entre los críticos y el último en sumarse a esa ola fue Paolo Guerrero, referente del cuadro blanquiazul.

Si bien el ‘Depredador’ no estuvo presente en el partido por cumplir con sus dos fechas de sanción (ante Atlético Grau y Alianza Universidad), acompañó al equipo desde afuera y puso los ojos en Soyer, quien llamó su atención. El ‘Depredador’ se mostró contento por el rendimiento del volante de 18 años y aseguró que se entienda con él en la cancha.

«Hay mucha química con Bassco (Soyer), es importante que un joven como él, un potrillo venga a ayudar al equipo, a anotar goles. Felicitaciones para él”, declaró Paolo Guerrero tras retirarse de los entrenamientos con el equipo.

Soltó ese grito contenido, pero luego el VAR apagó esa euforia. Con el partido liquidado, y Alianza Lima arriba por 2-0 en el marcador ante Alianza Universidad, Matías Succar, tras un gran gesto técnico, clavó un golazo en el arco de Pedro Ynamine. Sin embargo, un off-side finísimo impidió el primer tanto del delantero con el equipo de La Victoria.

“Fueron muchas emociones en pocos minutos, la emoción fue porque me costó mucho el gol y lo lamenté mucho. La cámara no me deja muy claras las cosas, mucha impotencia y toca seguir trabajando”, declaró.