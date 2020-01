Leguía negó que pueda haber sanción contra la “U”

El directivo de la ‘U’, Raúl Leguía, habló con Todo Sport ante los rumores de una posible sanción económica al club, esto por colocar en la camiseta, el nombre de los jugadores debajo del número ante Carabobo por la Libertadores.

“No ha llegado ninguna sanción sobre el tema de la camiseta. Es más, Carabobo tenía igual ese problema. Lo hablamos con Jean Ferrari, pero antes del partido CONMEBOL no lo observó y en el parte no hay nada. En el acta no hay ninguna observación”, señaló Leguía.