No hay partido fácil

España sufriendo se impuso a Kosovo.

España vuelve a respirar. La ‘Roja’ se impuso 3-1 a Kosovo este miércoles en partido clasificatorio para el Mundial de Catar-2022, cerrando esta ventana internacional como líder del grupo B y diluyendo por ahora las dudas en torno a su juego.

Dani Olmo, salvador de la ‘Roja’ el miércoles ante Georgia en el descuento (2-1), abrió el marcador (34′), dos minutos después Ferrán Torres aumentó la cuenta (36′), Besar Hakimi puso el 2-1 (70′) y Gerard Moreno cerró el 3-1 para España (74′).

La ‘Roja’ encabeza su llave con un punto más que Suecia, que tiene un partido menos y con la que se enfrentará el 2 de septiembre cuando vuelvan los clasificatorios para Catar-2022.

Aunque precedido por la polémica, ya que Kosovo, país no reconocido por España, había llegado a amenazar con no jugar si no podían utilizar su bandera y su himno en el estadio de la Cartuja sevillana, finalmente no hubo ningún problema.