En la previa del choque por la Supercopa ante Real Sociedad, esto dijo Ronald Koeman.

El técnico de FC Barcelona, Ronald Koeman, ofreció una conferencia de prensa en la víspera del choque que sostendrán ante la Real Sociedad en Córdoba, en el marco de las semifinales de la Supercopa de España 2021. Koeman elogió al cuadro de San Sebastián. “La Real tuvo un inicio grande en el campeonato. He visto varios partidos de ellos y me parece uno de los mejores equipos del campeonato, futbolísticamente hablando. Para mí no hay un claro favorito para ganar esta Supercopa“, manifestó el entrenador holandés.

Además, comentó que en el equipo hay mucha predisposición de lograr el primer título del año. “Para nosotros es importante porque el Barça está acostumbrado a luchar cosas importantes. Tenemos la mentalidad de ganar cualquier partido y dar el máximo”, señaló Koeman.

Finalmente, tocó el tema de las elecciones en el cuadro catalán. “Lo importante es que en un club como este esté todo en su sitio. Hay que esperar a ver qué pasa con el nuevo presidente. No es momento de poner energías en eso”, afirmó.

DATO: La Supercopa de España reúne al campeón y subcampeón de la Liga Española, es decir, Real Madrid y Barcelona y a los finalistas de la Copa del Rey, Athletic Bilbao y Real Sociedad.