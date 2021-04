“No iremos de paseo, vamos a competir”

Federico Alonso a Palmeiras, ni a Defensa y Justicia, pese a que campeonaron en la Libertadores y Sudamericana.

Las palabras del técnico Ángel Comizzo generaron molestias en el hincha, esto al referirse de la ‘U’ en Copa Libertadores, y mencionó que “soy entrenador de fútbol, no mago”. Dando a entender que no hay tanta confianza en el grupo, y que no esperen que el equipo pase a octavos de final.

Sin embargo, el grupo de futbolista piensa diferente y así lo hizo saber Federico Alonso, quien dejó en claro que irán a pelear en el torneo internacional. “Nosotros vamos a ir a competir, no vamos a ir a pasearnos. Hace 7 años que no jugaba la fase de grupos. Hoy estamos acá, hay que disfrutarla, aprovecharla y dejar una buena imagen”, dijo.

Agregó: “Vamos a ver para qué estamos, estos son lindos desafíos que se nos presentan. La vara está muy alta, tenemos al campeón de la Libertadores, campeón de la Copa Sudamericana. Son lindos desafíos, nosotros tenemos que ir al frente para poder lograr nuestros objetivos”, mencionó a TV Perú.

Además, dejó en claro que, si les toca jugar de locales en otro país ante Palmeiras, lo harán porque no hay problemas en eso.

DATO

Hoy el plantel tiene día libre. La idea es que, todos vayan a votar con tranquilidad y mañana volverán a los trabajos pensando en el duelo del jueves ante San Martín.