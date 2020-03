No le pagan a los entrenadores

“Chiquito” Rossel afirma que no cobra desde enero en el Boxeo

El entrenador de la selección peruana de box, Alberto Rossel, señaló que la Federación Peruana de Boxeo no le cumple con los pagos desde inicio del presente año. “Los entrenadores estamos siendo perjudicados porque no nos pagan desde enero y ya sumamos tres meses sin cobrar. El IPD no puede dar un dinero a la FPB por una deuda que aqueja esta institución. Por eso que no está aprobado el presupuesto anual. Ahora hay una preocupación terrible de los técnicos. Personalmente, he estado fuera de Lima más de un mes sin ningún pago. Por mi trayectoria, no puedo dejar desamparados a los muchachos. Por la emergencia que vivimos, creo que ya se debe solucionar”, declaró Rossel.

Agregó que “a raíz de los Panamericanos, el IPD decidió dar un presupuesto adicional a los medallistas para sus gastos personales, como campamentos de entrenamiento, alimentación, transporte, medicina, entre otros. Y ahí metieron a un entrenador y los muchachos decidieron que sea yo. Por eso pude viajar a Colombia y Argentina”.

“A dos semanas de iniciar el Preolímpico, el alcalde de Buenos Aires decidió suspender el evento por el coronavirus. De Colombia viajamos a Argentina y de allí, el viernes 13 de marzo, regresamos a Perú”, dijo finalmente Rossel.