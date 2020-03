No olvida a Alianza

Godoy dio entrevista a hija de Bengoechea

Si hay un jugador que el hincha de Alianza Lima no olvidará, será Gonzalo Godoy. El defensa central uruguayo fue clave para la obtención del titulo en 2017. Por ello, el jugador ‘Charrúa’ recordó a Alianza Lima en una entrevista que le brindó a Elo Bengoechea, hija del ex técnico del cuadro ‘Blanquiazul’. “Nunca he dejado de seguir a Alianza, lo llevo en mi corazón. Espero que se queden en sus casas por la situación que estamos pasando. Es hora de juntarse y hacer fuerzas”, sentenció el defensa, quien es recordado por su gol en el ultimo minuto ante San Martín.