“No pagan desde febrero”

Dijo paraguayo de Cusco FC, Miguel Paniagua, y evalúa regresar a su país con todos sus compatriotas de la Liga 1

El mediocampista paraguayo de Cusco FC, Miguel Paniagua, habló con un medio de su país sobre la situación que se vive en el cuadro imperial. “Nos pagaron hasta el mes de febrero, en marzo solo trabajamos 15 días y tenemos que ver con los dirigentes del club como se manejaría”, aseguró ‘Pani’.

Paniagua asegura que en Cusco se tomaron realmente en serio estas medidas. “Aquí no se puede ni salir en la esquina, está muy estricta la cuarentena. En Cusco no es tanto como en Lima que al principio no se tomó muy en serio”, manifestó.

Aseguró además que anhela volver a su país al igual que los paraguayos que juegan aquí.

“Hicimos un grupo de WhatsApp entre todos los paraguayos que juegan acá en Perú para ver la posibilidad de volver a Paraguay”, finalizó.