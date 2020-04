“Sueño con jugar en Universitario”

Yorkman Tello de Binacional reveló que se formó en la ‘U’ y compartió

entrenamientos con Solano y el ‘Negro’ Galván

El mediocampista de Binacional, Yorkman Tello, no ocultó uno de sus mayores deseos, y es que, el volante quiere ponerse la crema. “Me formé en la ‘U’ a los 16 años, compartí entrenamientos con Nolberto Solano y con el ‘Negro’ Galván, no pude debutar, es una espina que tengo clavada y me gustaría quitármela. Uno de mis sueños sería jugar en la “U”, afirmó el jugador. A inicios de temporada, su nombre sonó por Ate, pero al final no se dio y fue su excompañero Donald Millán, quien se puso la crema.

Por otro lado, el volante del ‘Bi’ recordó la final ante Alianza y resaltó el apoyo de Puno en

Lima. “Fue muy bonito ver hinchas de Binacional en Matute, sabíamos que habían viajado 24 horas por tierra. Le prometimos el título a Juan Pablo Vergara, gracias a Dios pudimos

cumplirlo”, aseguró Tello.

Tello no la tuvo fácil en su carrera, pues tuvo que jugar Copa Perú para llegar donde está, y afirma que en el ‘fútbol macho’, muchos lo comparaban con Gary Medel.

Finalmente, aseguró que ha tenido un partido muy complicado que no se jugó necesariamente en una cancha. “El partido más difícil de mi vida fue cuando pedí la mano de mi pareja”, finalizó.