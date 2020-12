No quieren saber nada con Segunda

Preparan medida cautelar ante el TAS en caso el fallo salga negativo y de no proceder contemplan no competir el 2021.

La directiva íntima se aferra con uñas y dientes a Primera División, pues si la Comisión de Licencias finalmente deniega los reclamos presentados contra Carlos Stein, ya preparan presentar al TAS Medida Cautelar No Innovar, que les permita jugar Liga 1 mientras se evalúa su caso, incluso manejan la posibilidad de no participar en ninguna competición el 2021, pues según expresó su delegado Tito Ordoñez en La República, “jugar Liga 2 sería ilegal”. Cabe señalar que no es el único caso que llevaría Alianza al TAS, pues también denunciarían a la FPF por daños y prejuicios.