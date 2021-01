Agustín Lozano afirmó que la FPF no responderá a la petición de Alianza.

Una de las vías en las que confiaba el Fondo Blanquiazul para quedarse en Primera quedó cerrada, pues el presidente de la FPF, Agustín Lozano, afirmó que no se anulará el descenso y comentó que no responderán a la petición de la directiva íntima. “Todos los documentos que llegan directamente a la junta directiva, de cualquier club, son tratados como corresponde y todos los que obedezcan a emitir una respuesta lo haremos de manera seria y responsable. Si no corresponde otorgar una respuesta, tampoco estamos obligados a hacerlo”, comentó en entrevista con Futbol en América.

Lozano también elogió el trabajo de las comisiones de la FPF, entre las que se encuentra la Comisión de Licencias, la cual desestimó el reclamo de Alianza contra Carlos Stein. “Cada una de las instituciones han actuado con mucha equidad, con mucha justicia, y eso me hace sentir bien como presidente de la FPF (…) Las autoridades debemos respetar los resultados deportivos y debemos respetar las decisiones de las comisiones independientes”, aseguró.

Cabe señalar que el pedido de la anulación del descenso viene del Fondo Blanquiazul, pues la administradora Kattia Bohórquez reveló que nunca estuvo de acuerdo y solo fue el medio oficial para hacer llegar la solicitud. Por ahora las esperanzas de la directiva íntima están en la apelación al TAS.