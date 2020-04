No se desesperen

Gregorio Pérez les pide calma a sus jugadores y que sigan trabajando en sus casas. Llega a fin de mes junto con el delantero Dos Santos

El técnico de Universitario, Gregorio Pérez, junto al delantero Jonathan Dos Santos, tenían previsto llegar la próxima semana a Lima, pues ambos se encuentran en Uruguay. Sin embargo, la ampliación de la cuarentena en Perú, obligó a que los dos uruguayos cambien sus planes.

Con esto, Pérez y Dos Santos recién llegarán a la capital ni bien culmina el aislamiento social, es decir, estarán en Lima entre el 27 o 28 de abril. Al conocer esto, el entrenador Goyo Pérez conversó con todos sus jugadores y les pidió mantener la calma. Además, hizo hincapié a que eviten salir de sus casas y que continúen con los trabajos que se les están dando a través del preparador físico y su asistente.

¿Y los sueldos?

De momento, la rebaja de sueldos no se quiere tocar en el grupo, pero en la parte administrativa ya están viendo cómo afrontar este problema. La próxima semana, la directiva conversará con los jugadores para conocer su opinión al respecto, pues se evalúa pagar en partes. Y es que, es un hecho de que este mes no habrá actividad y no se generarán ingresos en el club. Por lo que, cancelar la planilla completa será difícil.

Además, la ‘U’ espera reunirse también con los demás clubes de la Liga 1, la idea es que entre todos llegar a un acuerdo para ver el pago a sus planteles.