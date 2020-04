Alonso: “La U tiene que campeonar sí o sí”

Defensor uruguayo agrega que nunca jugaría por Alianza Lima

El defensa uruguayo Federico Alonso se ganó con buenas actuaciones el corazón del hincha, y el puesto de titular en la zaga central de la ‘U’. El ‘charrúa’ es consciente de que llegó a un grande del Perú, por ello, señala que esta temporada deben ser campeones sí o sí.

“La meta es la estrella 27, es nuestra idea. Hay que meterle todo el año, hay que ganar paso a paso, no estamos mal, pero podríamos estar mejor. Me encantaría verme campeón, lo anhelo y es una oportunidad, porque hace años el club no campeona. La ‘U’ es un elefante dormido”, dijo.

Por otro lado, Alonso fue consultado sobre si podría vestir la camiseta de Alianza, y dijo: “No aceptaría una propuesta, sin dudarlo me quedó en la ‘U’. A este equipo lo recordaré siempre, porque me permitió jugar mi primera Copa Libertadores”, manifestó el popular ‘Caballo’.