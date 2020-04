Zambrano: “Ya me puedo retirar tranquilo”

Defensor peruano afirma que jugar con Paolo Guerrero y Carlos Tevez es lo máximo

Carlos Zambrano puede retirarse algún día diciendo que jugó al lado de Paolo Guerrero en la Selección Peruana, y de Carlos Tevez en Boca Juniors. El defensor de la ‘Bicolor’ guarda ese honor, pero a la hora de decantarse por uno solo en Boca, el ‘Káiser’ se inclinó por el de Fuerte Apache.

“Guerrero es un gran delantero, de los mejores, se mantiene muy bien físicamente, me gustaría que venga, pero tenemos a Carlitos ahí arriba, que la está rompiendo. Igual no creo que Paolo necesite un periodo de adaptación”, mencionó sorpresivamente el central que llegó a inicios del 2020 al cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo.

A su vez, Carlos Zambrano habló de la evolución que ha tenido a lo largo de los años, adjudicando su progreso, en gran parte, a Ricardo Gareca, estratega de la escuadra ‘incaica’ y que influyó positivamente en la llegada del zaguero a Boca.

“Antes en el campo de juego no hablaba tanto, hoy en día sí, en los últimos dos años empecé a hablar, Gareca me lo requería. El ‘Profe’ Ricardo fue una pieza clave para mí llegada, al igual que el patrón Bermúdez. En los primeros partidos en Boca, sabía que tenía que hacer las cosas lo más simple posible, tenía la presión del debut y no podía fallar, sabía que había millones de personas mirando”, expresó.