“Salas no puede con las estrellas”

Fernando Martel afirma que Alianza es como Colo Colo y no como Cristal en el cual las exigencias son menores.

Si hay un jugador que es recordado por el hincha de Alianza Lima, ese es Fernando Martel, el chileno se manifestó sobre Mario Salas y aclaró que tendrá mucha presión como en Colo Colo. “Ojalá le vaya bien, pero creo que no llega a un club como Cristal. Tendrá mucha más presión como en Colo Colo. Alianza no es Cristal”, indicó.

El ex delantero del cuadro ‘Blanquiazul’, señaló que ya sabía que al ‘Comandante’ no le iría bien en el cuadro del ‘Cacique’. “Cada uno tiene su conclusión. Yo sabía que le iba a ir mal en Colo Colo. Cuando hay gente de experiencia y más presión, se le complicó y no supo manejar el plantel. Ojalá no le pase lo mismo en Alianza”, agregó.

Finalmente, se refirió a la situación que vive su país con respecto a la propagación del COVID-19 y es que como se sabe Chile es uno de los lugares de la región donde más ha crecido el número de contagiados pese desde que se conoció que tenían un paciente con la mencionada enfermedad.

“Acá en Chile recién está empezando esto y creo que tiene para un par de meses. Cada día hay más contagiados. Sabemos que esto es para largo. Es un escenario complejo por lo que se ve y se vive”, sentenció Martel.