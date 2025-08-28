¡NO SE METAN CON BARCOS!

Fernando Cabada, gerente de Alianza acusó a Jean Ferrari de xenofobia y asegura que lo defenderán porque es un símbolo del club.

El fútbol peruano sigue sacudido tras el clásico del 24 de agosto en el Monumental. Lo que pasó en la cancha entre Alianza Lima y Universitario ya quedó atrás, pero la bronca ahora se juega en los micrófonos. Fernando Cabada, gerente general de los íntimos, apuntó con todo contra Jean Ferrari, hoy director deportivo de la FPF y exadministrador crema. La acusación fue directa: xenofobia contra Hernán Barcos.

Cabada no dejó pasar las declaraciones de Ferrari sobre el cruce entre el ‘Pirata’ y Valera. Para el directivo blanquiazul, opinar de disputas de jugadores es meterse donde no corresponde. “Ese tema debió quedarse entre ellos. Mal haría cualquier dirigente en opinar. Con respeto a su trayectoria, debo decirle al señor Ferrari que se equivoca, y se equivoca feo”, retrucó.

La defensa de Cabada se apoyó en cuatro pilares. Primero, la integridad de Barcos: “Es un caballero dentro y fuera de la cancha, nunca escuché a nadie hablar mal de él”. Segundo, su nacionalidad: “Ferrari comete un error grave, porque Hernán es peruano, tiene DNI, canta el himno y está inscrito en la Federación. Merece el mismo respeto que cualquier otro”.

El dirigente íntimo encendió la polémica y dejó claro que en La Victoria no piensan permitir que se cuestione a su goleador. Para ellos, Barcos ya no es solo el ‘Pirata’ argentino, sino un símbolo peruano con blanquiazul tatuada en el corazón.