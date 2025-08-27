¡FUERA DE LUGAR!

Pedro Aquino recibe llamado de atención por ponerse camiseta crema.

El estreno de Pedro Aquino con la blanquiazul tuvo de todo: solvencia en la cancha y polémica fuera de ella. La “Roca” ingresó al Monumental a los 67’, tras la roja a Quevedo, y cumplió con lo que pedía el momento: orden, quite y jerarquía. En inferioridad numérica, el volante sostuvo al equipo y colaboró para que Alianza Lima sacara un empate con sabor a triunfo.

Pero lo que debía ser una jornada redonda terminó encendiendo chispas en Matute. Tras el pitazo final, Aquino, casi sin darse cuenta, desató el enojo de sus nuevos compañeros: se puso la camiseta de Universitario. Todo había nacido de un pacto previo con Anderson Santamaría, amigo y excompañero en México.

El detalle es que, aunque lo vistió al revés —como se estila en otras ligas—, la postal del flamante refuerzo íntimo luciendo la crema cayó pésimo en la interna. Jean Pierre Archimbaud fue el primero en reaccionar: le quitó la camiseta y le hizo notar que el gesto no pasaba por agua tibia. Las cámaras lo registraron, las redes lo multiplicaron y la hinchada explotó en debate.

La administración íntima llamó al volante para explicarle las normas de la casa y la sensibilidad de un clásico. No hubo sanción, sí advertencia: “Esto no se repite”. Aquino, de 30 años, entendió el mensaje y prometió que lo suyo será solo dejar la piel en el verde. Porque Alianza lo trajo para eso: para ser muralla en el medio y no protagonista de incendios fuera de la cancha.