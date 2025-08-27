¡SE INTENSIFICA EL TRABAJO!

Perú continúa con más entrenamientos de cara al duelo decisivo ante Uruguay.

La selección peruana continúa su preparación para los partidos ante Uruguay y Paraguay en la última fecha doble de las Eliminatorias. Los trabajos estuvieron a cargo del técnico Óscar Ibáñez y se dividieron en dos fases: primero en el gimnasio y luego en el campo, donde se realizaron ejercicios con balón en espacios reducidos.

Uno de los más activos fue José Rivera, quien destacó en las prácticas junto a sus compañeros. Por su parte, los arqueros Carlos Cáceda y Diego Enríquez entrenaron de manera diferenciada bajo la supervisión de Salomón Libman, enfocándose en atajadas y remates de larga distancia para reforzar su rendimiento bajo los tres palos.

Lee también:

La Bicolor se medirá este jueves 4 de septiembre ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, desde las 6:30 de la tarde (hora peruana). Posteriormente, cerrará su participación en las Eliminatorias frente a Paraguay, el lunes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima, en un duelo que podría resultar clave para sus aspiraciones.

Se espera que los futbolistas que militan en el extranjero se sumen directamente en Montevideo. Entre ellos destacan Pedro Gallese, Luis Advíncula, Marcos López, Oliver Sonne, Erick Noriega, Renato Tapia, Joao Grimaldo, Luis Ramos y Kenji Cabrera.