¡LA ESPERANZA ESTÁ EN RAMOS!

Sería el 9 en ausencia de Paolo Guerrero y Lapadula.

Luis Ramos, delantero del América de Cali y actual convocado a la Selección peruana, aseguró que se siente preparado para asumir el desafío de ser el ‘9’ de la Bicolor en los decisivos encuentros ante Uruguay y Paraguay por las Clasificatorias.

Ante la ausencia de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Alex Valera, el atacante nacional afirmó que trabajó con disciplina y profesionalismo para afrontar este tipo de oportunidades. “Siempre trabajé para este tipo de momentos Me preparé de la mejor manera y con mucho profesionalismo. No solo yo: todos en la Selección estamos listos para asumir responsabilidades”, señaló Ramos

Quien resaltó que desde su primera convocatoria se entrenó con la idea de llegar a ser titular. “Hoy puedo decir que me siento fuerte, tanto en lo psicológico como en lo futbolístico, para aprovechar estas oportunidades, porque no se presentan ni dos ni tres veces en la vida”, agregó.

Asimismo, el delantero destacó la aparición de un recambio generacional en la Bicolor. “Se nota que habrá un recambio en estos últimos partidos. La idea es encontrarnos como equipo y aprovechar los amistosos para que quienes asuman nuevas responsabilidades dejen una buena impresión”, concluyó.