¡GANARON CON GOL DE SONNE!

Se impuso por 2-1 al Derby County en la Carabao Cup.

Oliver Sonne vivió una jornada especial al convertirse en el héroe del Burnley tras anotar el gol decisivo en los descuentos, que le dio el triunfo por 2-1 ante el Derby County y aseguró la clasificación de su equipo a los dieciseisavos de final de la Carabao Cup.

El duelo comenzó de manera favorable para los granates gracias al tanto de Aaron Ramsey a los 4 minutos, aunque Bobby Clark consiguió la igualdad para el Derby a los 35’, generando incertidumbre en el trámite. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, apareció el lateral peruano para marcar el tanto que desató la celebración en Turf Moor y selló el pase a la siguiente ronda.

Con esta victoria, el Burnley se enfocará en la Premier League, donde deberá afrontar un desafío de alto calibre frente al Manchester United este sábado 30 de agosto desde las 9:00 de la mañana (hora peruana).

Posteriormente, Sonne se incorporará a la selección peruana en Montevideo, en la víspera de un duelo clave ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.