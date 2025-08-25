¡KENJI SUMA MINUTOS!

Entró en la victoria de Vancouver Whitecaps.

Vancouver Whitecaps consiguió un triunfo agónico por 3-2 sobre St. Louis City en la MLS, gracias a un gol de Thomas Müller en los descuentos, en un duelo que mantuvo la emoción hasta el pitazo final.

El partido comenzó cuesta arriba para los canadienses, ya que Eduard Löwen adelantó a la visita a los 14 minutos. Sin embargo, antes del descanso, Brian White se encargó de igualar el marcador desde el punto de penal, dándole aire a los locales.

En el complemento, St. Louis volvió a golpear con el tanto de Joao Klauss, complicando a Vancouver. Sobre el minuto 77 ingresó el peruano Kenji Cabrera en reemplazo de Andrés Cubas, aportando frescura en la zona ofensiva. Apenas dos minutos después, Daniel Ríos firmó el empate con una definición oportuna.

Cuando parecía que el duelo acabaría igualado, llegó la jugada decisiva: un penal a favor de los Whitecaps en el tiempo de descuento. El encargado fue Thomas Müller, quien con categoría selló la victoria por 3-2.