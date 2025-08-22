¡GALLESE FUE HÉROE!

Atajó dos penales en tanda definitoria y anotó su propio disparo en victoria de Orlando City.

Pedro Gallese volvió a vestirse de héroe en Estados Unidos y fue clave para que Orlando City avance a las semifinales de la Leagues Cup. El arquero peruano tuvo una actuación estelar al atajar dos penales y, además, marcar el disparo decisivo que selló la victoria por 6-5 en la tanda frente a Toluca, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Durante los 90 minutos fue el cuadro mexicano el que generó las ocasiones más claras, pero la falta de precisión y la seguridad de Gallese bajo los tres palos llevaron la definición hasta los penales. En esa instancia, el portero nacional se agigantó.

Primero detuvo el remate de Castro, aunque su equipo no aprovechó esa oportunidad porque Enrique falló en la ejecución siguiente. Sin embargo, el guardameta volvió a aparecer frente a Domínguez, manteniendo con vida a los ‘Leones’. La historia tendría un cierre memorable cuando el propio Gallese pidió el balón y ejecutó con frialdad el penal decisivo, desatando la euforia del equipo y la hinchada.