¡BORRÓN Y CUENTA NUEVA!

Diego Enríquez recupera racha de partidos sin recibir goles.

El ‘Poderoso del Sur’ quedó fuera de la Primera División tras el fallo del Poder Judicial que tumbó la cautelar que lo mantenía con vida en el torneo. Una decisión inesperada que sacudió a los hinchas y dejó al Clausura patas para arriba.

La novela explotó justo después de la fecha 6, cuando Sporting Cristal viajó al Guillermo Briceño Rosamedina y se llevó un triunfazo 3-1 sobre Binacional. Aquel día, los rimenses vieron caer el invicto de Diego Enríquez con un descuento local, el primero que recibía en esta parte de la temporada.

Pero ahora, con el fallo judicial, todo lo jugado ante el cuadro de Juliaca queda borrado. Como si nunca hubiera existido. El arco del joven portero vuelve a estar inmaculado y los celestes mantienen su registro perfecto.

El mazazo para Binacional es total: no solo se despiden del Clausura, sino que confirman un inminente descenso que desata bronca, lamentos y debates encendidos. En tanto, el torneo sigue encendido arriba y abajo, con la polémica decisión sumando un nuevo capítulo al fútbol peruano que nunca deja de sorprender.