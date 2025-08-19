¡EN BUEN NIVEL!

Facundo Callejo recibió el reconocimiento de ser el mejor jugador del mes de la Liga 1.

Facundo Callejo, quien fue elegido el mejor jugador del mes, no dudó en hablar sobre la situación que están viviendo Cusco FC. El cuadro cusqueño lleva cinco victorias consecutivas y tiene puntaje perfecto en el Clausura.

“Necesitábamos ganar teniendo en cuenta que veníamos de fecha libre y que los otros rivales habían ganado. Nos urgían los tres puntos en casa, por suerte pudimos ganar, seguimos invictos, son 14 fechas que venimos de un buen nivel”, afirmó Callejo.

Al ser consultado sobre si son candidatos al Clausura, el atacante fue cauteloso. “Vamos partido a partido, tenemos el viernes un partido complicado contra Juan Pablo II en su cancha, y mañana ya debemos prepararlo”, comentó.

Sobre el triunfo, Callejo reconoció que el trámite no fue sencillo. “Hoy quizá no tuvimos la paciencia que siempre tenemos, por momentos parecía que nos costó más, pero en líneas generales manejamos siempre la pelota y en los minutos finales ellos se vinieron con todo con el ímpetu de empatar”.