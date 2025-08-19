¡DESEAN UN EMPATE!

Santiago Gonzales espera que los compadres no sumen de a 3 en el clásico.

Este domingo 24 de agosto, Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, en un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato y que genera expectativa no solo en los protagonistas, sino también en Sporting Cristal, actual líder del certamen.

El cuadro rimense sigue de cerca lo que ocurra en Ate, ya que un empate entre cremas y blanquiazules, sumado a una victoria de Cristal sobre UTC el sábado, le permitiría a los dirigidos por Paulo Autuori ampliar su ventaja en la tabla.

Así lo expresó el delantero celeste Santiago González, quien no ocultó su deseo de que los compadres repartan puntos. “Sabiendo que son rivales directos, creo que vendría bien un empate. Un empate y nosotros ganar para seguir sacando ventaja”, señaló.

Además, valoró la labor de Paulo Autuori en el banquillo rimense. “El profe nos ha dado mucha confianza en el sentido de salir jugando, que si cometes un error no pasa nada”.