¡COMPLICIDAD AL MÁXIMO NIVEL!

Agustín Lozano se quedará en el poder hasta el 2030, por sus bases que no hacen oposición.

La Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) eligió a la nueva Junta Directiva, que será presidida por Agustín Lozano Saavedra. El periodo de gestión iniciará el 20 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2030, en concordancia con la adecuación del estatuto de la FPF al calendario FIFA mundialista, aprobado de manera unánime.

El proceso eleccionario fue conducido por el Comité Electoral conformado por Luis Barrenechea Saavedra (presidente), Carlos Manuel Zorrilla Flores, Marco Castillo Barattini, Edilberto Marca Huasco y Elizabeth Ascensión Revoredo Mejía. Como veedores participaron Bruno Comicholi y Rafael Arias en representación de la FIFA, mientras que Julio Lansac lo hizo por la CONMEBOL.

Lozano obtuvo más del 95% de respaldo de los delegados y, tras su elección, agradeció la confianza de los dirigentes del fútbol peruano. “Hoy hemos demostrado que es posible la unidad y pensar en un solo objetivo, que es el crecimiento del fútbol peruano. Ahora corresponde trabajar de la mano con cada dirigente porque necesitamos resultados deportivos”, señaló.

El titular de la FPF destacó, además, la recuperación económica de la institución y adelantó que su gestión continuará con proyectos de infraestructura, inversión en divisiones menores y selecciones juveniles.