¡CUESTIÓN DE BILLETE!

Todo sobre la negociación de Alianza y Gremio por Erick Noriega.

Alianza Lima exportará un nuevo jugador y esta vez será peruano. Erick Noriega jugará en Gremio, luego de recibir una oferta en las últimas horas. El cuadro brasileño pagará un monto mayor a su cláusula de recisión, por lo que se incorporará de manera inmediata. De esta manera, el cuadro blanquiazul también recibirá un importante monto, a puertas del cierre del mercado de fichajes en la Liga 1 y con la mirada en cuartos de final de Copa Sudamericana.

Según se pudo conocer, solo restan detalles para cerrar la transferencia de Erick Noriega a Gremio. La oferta es menor a los 2 millones de dólares y Alianza Lima se quedará con el 20% del pase del futbolista, en caso haya una futura venta en su paso por el Brasileirao.

Por otro lado, en las próximas horas viajaría a Brasil para pasar exámenes médicos y firmar el vínculo con el ‘Tricolor’. El ‘Samurai’ llegará con continuidad, producto de su titularidad tanto en Copa Sudamericana como en Liga 1. Además, este 2025 se consolidó como una de las ‘piezas’ inamovibles de Néstor Gorosito.

A falta de anuncio oficial, el defensa peruano reafirma su buen momento futbolístico a sus 23 años de edad. La oportunidad de jugar en un equipo grande de Brasil lo llevaría a estar ante los ojos del mundo. Además, el ‘Tricolor’ pudo enfrentarlo en el play-off de la Copa Sudamericana, llave que dejó como resultado un 3-1 global a favor de Alianza Lima.