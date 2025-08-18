¡GRIMALDO DESCANSÓ!

Riga apabulló por 10 – 0 al Riga Mariners por la Copa Letonia.

Riga no tuvo compasión en los cuartos de final de la Copa de Letonia y goleó 10-0 al Riga Mariners. El equipo del peruano Joao Grimaldo, quien permaneció en el banco de suplentes y no ingresó, mostró contundencia de principio a fin.

El marcador se abrió a los 15 minutos con el tanto de Brian Peña. Más tarde, Anthony Contreras y Marko Regza ampliaron diferencias. En el complemento, el festival de goles continuó: Contreras fue la gran figura al marcar tres veces más y firmar un póker en su cuenta personal.

La goleada se completó con los aportes de Mohamed Ngom, Reginaldo Ramires, Abdulrahman Taiwo y Renars Varslavans, quienes también se hicieron presentes en el marcador.

Con este resultado, Riga confirmó su favoritismo en el certamen copero y demostró tener un poder ofensivo letal. Ahora, Grimaldo se prepara para la última fase de clasificación de la Conference League ante Sparta Praha, el próximo jueves 21 de agosto.