¡YA ESTÁ EN CANADÁ!

Thomas Muller llegó como refuerzo del Vancouver Whitecaps.
Thomas Müller fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Vancouver Whitecaps, donde compartirá vestuario con el peruano Kenji Cabrera, y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera.
“Estoy muy contento de estar aquí, de tener esta oportunidad. Quiero estar en la cancha lo más rápido posible, es por lo que estoy aquí. La ciudad es linda, he escuchado eso, pero al final estoy aquí para jugar ‘soccer’. Estaba acostumbrado a jugar fútbol y ahora jugaré soccer, y lo amaré”, comentó el experimentado delantero alemán.
Müller contó que ya ha tenido contacto con parte del plantel y que incluso vio el partido de copa mientras estaba en el aeropuerto. “Puedo estar feliz de unirme al grupo y considero que el equipo ha hecho un gran trabajo. Tengo que adaptarme rápido”, señaló.
El ex Bayern Múnich, ganador de múltiples títulos en Europa y con la selección de Alemania, dejó claro que su ambición sigue intacta. “No solo se trata de haber ganado títulos en el pasado, se trata de ganar nuevos títulos en el futuro”.
