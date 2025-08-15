¡COMAN A AL NASRR!

Kingsley Coman se unirá al fútbol árabe junto a Cristiano Ronaldo.

Bayern Múnich sorprendió al dejar fuera de la convocatoria para la Supercopa alemana al francés Kingsley Coman, decisión que, según el club, responde a “conversaciones finales” para concretar su traspaso.

Todo apunta a que el extremo de 28 años jugará en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde milita Cristiano Ronaldo. En los últimos días, la prensa alemana dio por cerrado el fichaje de Coman, pero el Consejo de Vigilancia del Bayern no aprobó inicialmente la cifra que ofrecía el club saudí, estimada en 30 millones de euros.

Ante esta situación, los representantes del jugador y el equipo bávaro solicitaron una mejora en la propuesta. Ahora, las negociaciones han avanzado y se maneja que el Al Nassr presentará una oferta de 35 millones de dólares para asegurar la contratación del veloz atacante, quien llegó al Bayern en 2015 procedente de la Juventus y fue pieza clave en la conquista de múltiples títulos, incluida la Champions League 2020, donde anotó el gol del triunfo en la final ante el PSG.