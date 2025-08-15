¡ERIK LAMELA SE RETIRA!

Anunció que se unirá al cuerpo técnico de Matías Almeyda.

De manera inesperada, Erik Lamela decidió poner fin a su carrera profesional. El delantero argentino se desvinculó del AEK Atenas y se unirá al cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla.

Lamela, de 33 años, debutó en 2009 con River Plate y en 2011 dio el salto al fútbol europeo, donde defendió las camisetas de AS Roma, Tottenham Hotspur, Sevilla y, finalmente, AEK Atenas, club al que llegó en julio de 2024.

Su trayectoria estuvo marcada por logros importantes, como la conquista de la Europa League con Sevilla en 2023, además del reconocimiento internacional al ganar el Premio Puskas en 2021 gracias a un gol de rabona en la Premier League.

Ahora, Lamela se sumará al cuerpo técnico de Almeyda, actual entrenador de Sevilla, con quien coincidió brevemente en AEK Atenas. Su nuevo reto será desde el banquillo, aportando su experiencia en el fútbol de élite.