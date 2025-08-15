¡BAJO EL MANDO DE «PIPO»!

Alianza igualó registro histórico de triunfos internacionales.

Cuando el pitazo final selló el 2-0 de Alianza Lima sobre la Universidad Católica de Ecuador, Matute explotó. Los íntimos dieron un paso gigante hacia los cuartos de la Sudamericana 2025 y, de yapa, alcanzaron un hito histórico: seis victorias internacionales en una misma temporada, todas bajo la batuta de Néstor Gorosito.

Con seis triunfos en 15 partidos entre Libertadores y Sudamericana, igualaron un registro que no se veía desde 1978. Si ganan la revancha, romperán la marca y quedarán solos en la cima de la historia blanquiazul. En ese podio también está la campaña del 99, con cinco victorias en ocho choques.

Lee también:

La llegada del ‘Pipo’ fue un sacudón anímico. Alianza dejó atrás años de sequía y demostró que puede competir afuera. El dato es brutal: en los últimos 15 años solo sumaron seis victorias internacionales… y ahora igualaron esa cifra en una sola temporada. La próxima semana, en Quito, Gorosito puede meterse para siempre en los libros del club.